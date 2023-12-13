Андрей Михеев: Участие Псковской области в выставке на ВДНХ принесет региону пользу

Участие Псковской области в выставке «Россия» на ВДНХ принесет Псковской области всестороннюю пользу. Об этом председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он уточнил, что в рамках выставки внимание уделили достижениям области в каждой сфере.
«Экономика и промышленность тоже будут, но ближе к концу выставки. Март и апрель следующего года», – отметил Андрей Михеев.
Выставка «Россия» работает на ВДНХ в Москве до 12 апреля. Вход бесплатный.