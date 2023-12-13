Общество

Андрей Михеев: Участие Псковской области в выставке на ВДНХ принесет региону пользу

Участие Псковской области в выставке «Россия» на ВДНХ принесет Псковской области всестороннюю пользу. Об этом председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Участие Псковской области в выставке на ВДНХ пользу региону, однозначно, принесет. Первое: 20 декабря День Псковской области на ВДНХ, начнем с этого – приглашаем всех. Выставка ориентирована на то, чтобы познакомить жителей Российской Федерации с достоянием всех субъектов страны. Показать туристам, которые приезжают в Россию, что, кроме столицы, есть другие субъекты Российской Федерации», – отметил Андрей Михеев.

Он уточнил, что в рамках выставки внимание уделили достижениям области в каждой сфере.

«Экономика и промышленность тоже будут, но ближе к концу выставки. Март и апрель следующего года», – отметил Андрей Михеев.

Выставка «Россия» работает на ВДНХ в Москве до 12 апреля. Вход бесплатный.