Общество

Тренинг и мастер-классы для семей с особенными детьми провели в Усвятах

В Центре социального обслуживания Усвятского района при поддержке Псковского областного отделения Российского детского фонда состоялось двухдневное мероприятие для мам, воспитывающих детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Для детей был организован творческий мастер-класс, а мамы приняли участие в психологическом тренинге. Всего в мероприятиях проекта приняли участие 34 ребёнка и 19 мам. Мероприятия прошли в рамках проекта «Мама — это целый мир!», реализованного на средства субсидии комитета по социальной защите Псковской области.

В первый день маленьких участников проекта ждал творческий мастер-класс. Под руководством социального работника дети создавали красочные открытки для своих мам.

Мероприятия проекта продолжились во второй день. Для мам был организован психологический тренинг «Счастливы вместе». На занятии мамы учились профилактике эмоционального выгорания. Для проведения тренинга педагог-психолог заранее разработала буклет, содержащий советы по профилактике эмоционального выгорания родителей. По завершению проекта разработанный буклет педагог-психолог планирует использовать в ежедневной работе.

После тренинга мамы вместе с детьми отправились на творческий мастер-класс. Участники проекта оформили плакат «Мама — целый мир», в котором отображались главные качества мамы, и сделали поделку из фруктов «Весёлый ёжик».

Завершились мероприятия проекта совместным чаепитием и участием в беспроигрышной лотереи. Каждый ребёнок выиграл мягкую игрушку, набор для рукоделия и творчества или развивающие журналы. После этого участники мероприятия были приглашены выбрать одежду и обувь для своих детей.

Детский фонд поблагодарил комитет по социальной защите Псковской области за выделенную субсидию на реализацию проекта «Мама - это целый мир!». Благодаря ей удалось оказать комплексную помощь семьям с особенными детьми.