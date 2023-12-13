Общество

Школьники из Псковской области могут проверить свои знания на онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет»

Псковские школьники могут принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет». Она проходит по 25 декабря на образовательной платформе «Учи.ру» для учеников 1–9 классов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Участие в олимпиаде бесплатное. Ребенок может выполнить задания как в школе, так и дома. Необходима регистрация ученика на платформе либо родителем, либо учителем — непосредственно на сайте олимпиады.

Олимпиада направлена на повышение цифровой грамотности учеников младших и средних классов общеобразовательных учреждений. Интерактивные задания позволяют проверить знание правил безопасного поведения в Сети, умение применять их на практике, а также получить новую информацию в доступной и понятной школьникам форме.

Проводится олимпиада при поддержке президентского нацпроекта «Цифровая экономика», Минцифры России и социальной сети «ВКонтакте».