Общество

Жители Псковской области оформили более 2 тысяч электронных проездных к месту лечения с начала года

Жители Псковской области, имеющие право на федеральные льготы, оформили с начала года 2 200 электронных талонов на бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Льготный проезд входит в набор социальных услуг (НСУ) и доступен инвалидам, ветеранам и пострадавшим от воздействия радиации. Маршруты и виды транспорта: воздушный, железнодорожный, автомобильный и т. д. – для поездок к месту лечения определяются в соответствии с законодательством. Как правило, жителям региона предоставляются проездные документы на железнодорожный транспорт.

Социальный фонд России оформляет бесплатный проезд вместе с путевкой в санаторий или при направлении на лечение. Гражданин получает талон, который затем предъявляет в билетную кассу.

Пассажир может также воспользоваться электронными сервисами. После посещения клиентской службы Социального фонда информация о льготнике автоматически поступает в транспортную компанию, и человек получает возможность оформить бесплатный проездной документ через Интернет.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте РЖД, выбрать маршрут следования, дату отправления, вагон и место. Когда сервис предложит оформить билет по льготе Социального фонда – ввести номер электронного талона, паспортные данные и СНИЛС.

Также в Социальном фонде обратили внимание, что компенсация расходов на проезд к месту лечения и обратно действующим законодательством не предусмотрена. Если приобрели билеты самостоятельно – Фонд не компенсирует затраченные средства.