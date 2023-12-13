Общество

О правилах дорожного движения в зоне действия знака «Дикие животные» напоминает Псковская Госавтоинспекция

При движении в зоне действия знака «Дикие животные», которые устанавливаются в местах, где наиболее вероятно появление лесных обитателей, следует быть особенно внимательными. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Если водители видят знак, предупреждающий о возможной встрече с лесными жителями, то им необходимо утроить внимание и обязательно сбросить скорость. Кроме того, важно учитывать, что животные (лоси, косули, кабаны) могут пересекать дорогу в любое время года по самым разным причинам.

В темное время суток необходимо максимально снижать скорость на дорогах. И не только там, где установлен знак «Дикие животные», потому что лесной обитатель может неожиданно появиться в любом месте — даже забежать в город. Важно понимать, что если предупреждения в виде знака на трассе нет, то это еще не значит, что здесь нет зверей.

Если водитель видит лосей на дороге, ему нужно немедленно остановиться и включить аварийный сигнал, таким образом, предупредив других автомобилистов. После требуется дождаться, пока животное уйдет в лес. Ни в коем случае нельзя сигналить, потому что этим можно спровоцировать агрессивную реакцию зверя. Бывает, что лоси выходят на проезжую часть и стоят. Тогда нужно свернуть на обочину, остановиться и включить аварийку. И обязательно давать знак огнями встречным машинам.

Часто животные появляются на дороге буквально за секунду до столкновения, так что даже если водитель едет со скоростью 60 километров в час, затормозить вовремя не представляется возможным. В таком случае необходимо постараться быстро среагировать и резко уйти от удара с животным.

Лось является самым опасным животным для водителя из-за его частых появлений на дорогах. Вес взрослой особи достигает в среднем 500 килограммов. При столкновении тяжелое тело животного падает прямо на машину, зачастую разбивая лобовое стекло и сминая крышу. Кроме того, лось является стадным животным. «И потому, если вы увидели одного лося, то с высокой степенью вероятности где-то поблизости может появиться и другой представитель вида», - предупредили в ведомстве.

«Если столкновения все же избежать не удалось, и лесной великан остался лежать на дороге, необходимо тут же сообщить о произошедшем в Госавтоинспекцию. Дальше дорожные полицейские согласно инструкции вызовут работников охотинспекции. Но, как показывает практика, некоторые водители пытаясь скрыться с места аварии, загружают погибшее животное в машину в целях избежания штрафа. Этого делать нельзя, поскольку подобные противоправные действия могут быть квалифицированы как браконьерство», - указали в ГИБДД.

Кроме всего прочего, нужно учитывать, что на дорогах могут внезапно появиться и домашние животные.