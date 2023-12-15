Общество

Мастер-класс провели юристы для псковских курсантов

Представители Псковского регионального отделения Ассоциации юристов России провели мастер-класс «Понятие и система стадий уголовного процесса» для курсантов Псковского филиала университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Все курсанты, участвовавшие в мастер-классе, являются представителями юридической клиники образовательной организации и проводят бесплатные консультации граждан по различным правовым вопросам, в том числе связанным с проблемами уголовного судопроизводства.

«Эти вопросы актуальны особенно на первоначальной стадии, когда необходимо составить заявление о правонарушении, установить фактические обстоятельства происшествия. Курсантам необходимо расширять свои знания, набираться опыта у практикующих юристов, поэтому для нас так ценны мастер-классы по различным правовым вопросам, организованные представителями Псковского регионального отделения Ассоциации юристов России», – отметила начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин Наталья Абрамова.

От специалистов обучающиеся образовательной организации узнали о проблемах, с которыми приходится сталкиваться юристам на практике. Получив ответы на интересующие вопросы, представители юридической клиники Псковского филиала университета ФСИН России договорились на новую встречу со специалистами регионального отделения Ассоциации юристов России, которая состоится теперь уже в новом 2024 году.