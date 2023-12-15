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Общество

Специализированное отделение судебных приставов работает в Псковской области

15.12.2023 15:02|ПсковКомментариев: 0

Специализированное отделение судебных приставов по Псковской области (СОСП по Псковской области) Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов осуществляет свою деятельность с 1 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Основным направлением деятельности является исполнение социально значимых судебных решений в пользу незащищенных категорий населения, а также взыскание платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

СОСП по Псковской области ГМУ ФССП России напоминает о работе сервиса «Цифровое исполнительное производство» на портале Госуслуги. Там можно узнать, что такое исполнительное производство, как связаться с судебным приставом, как снять ограничения и много другой информации.

На официальном интернет-сайте ГМУ ФССП России можно подать обращение в службу судебных приставов, не выходя из дома.

Помимо этого, существует сервис «Запись на личный прием». Он позволяет выбрать удобную дату и время. Предварительная запись осуществляется на период не более 30 дней со дня, следующего за текущим.

Также на сайте ГМУ ФССП России работает электронный сервис «Банк данных исполнительных производств». С его помощью можно узнать о своих задолженностях и произвести их оплату.

За справочной информацией, в том числе по исполнительным производствам, граждане и представители организаций могут обратиться по телефону: 8 (8112) 699 -088.

«ГМУ ФССП России рекомендует не пренебрегать информационной безопасностью — "компьютерной гигиеной". При переводе денежных средств в счет оплаты задолженности пользоваться способами и методами, указанными на официальных сайтах ГМУ ФССП России и ФССП России», - добавили в ведомстве.

Теги: #приставы #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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