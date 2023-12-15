Общество

Достижения системы здравоохранения Псковской области представлены на выставке «Россия» на ВДНХ

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве посетители стенда Псковской области могут познакомиться с системой здравоохранения региона, возможностями отрасли и достижениями последних лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На региональной площадке работает областной комитет по здравоохранению вместе с якорными медицинскими организациями.

Для посетителей стенда приготовлены различные интерактивные тематические программы, мастер-классы, викторины и конкурсы. Так, например, студенты медицинского колледжа проводят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. Кроме того, проходят презентации ведущих лечебных учреждений региона: Псковской областной клинической больницы, Псковского областного клинического онкологического диспансера, Псковского областного клинического перинатального центра, Псковской областной инфекционной клинической больницы. В выставке-форуме также участвуют и главные врачи медицинских организаций.

Напомним, что за последние годы при поддержке президента России Владимира Путина и правительства России активно развивается и модернизируется система здравоохранения. Только благодаря президентскому национальному проекту в Псковской области приобретено более 6,5 тысяч медицинского оборудования, капитально отремонтированы более 50 объектов здравоохранения, построено 111 ФАПов, приобретено более 220 автомобилей для выездов врачей на дом к пациентам.

В Псковской области разработана система мер поддержки врачей и студентов-целевиков. За последние два года в систему здравоохранения Псковской области впервые трудоустроились более 400 врачей и средних медицинских специалистов.