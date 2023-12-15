Общество

Юристы центра «Земляки» помогут псковичке разобраться с начислением пенсии

Восемь обращений поступило в центр бесплатной юридической помощи «Земляки» от жителей Пскова и Великих Лук с 11 по 15 декабря. Об этом депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«В Пскове за помощью обратилась два пенсионера. Женщине поможем разобраться с тем, как ей начисляется пенсия. А мужчине наши волонтеры помогут написать заявление в прокуратуру города Москвы по исполнительному листу», - рассказал Александр Козловский.

В Великих Луках команда юрцентра работала по шести вопросам. Специалисты проконсультировали двух граждан по земельному вопросу, другую заявительницу – по вопросу бесплатных лекарственных препаратов.

«Кроме того, проконсультировали жителя города по вопросу причинения вреда его имуществу соседями, а великолучанке разъяснили порядок дальнейших действий в ситуации, связанной с судебными приставами. Разбирались также в ситуации с возвратом денег по решению суда. Заявители, имея на руках исполнительный лист, не знают, что дальше делать. Наши специалисты подготовят необходимые документы и подскажут порядок действий», - отметил депутат.

Кроме того, команда центра провела телефонную консультацию относительно правильности расчета задолженности по алиментам и порядка его обжалования.