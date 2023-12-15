Общество

Российских работодателей призвали предусмотреть два обеда для сотрудников

Два обеденных перерыва для сотрудников необходимо предусмотреть в трудовом договоре, считает врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. В эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист отметила, что традиционный часовой перерыв лучше разбить на два получасовых.

«Если бы в трудовом договоре, который заключают на всех уровнях (коммерческий, некоммерческий, государственный), ввели не один час на обед, а два по 30 минут, и не покурить, а поесть, это уже очень многое решало бы. Вот человек, работающий грузчиком, в 4 часа выпил кофе, покурил и вряд ли что-то запихнул в рот. У человека нет времени на поесть», - сказала Нурия Дианова.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный поддержал инициативу.

«В Трудовом кодексе не прописано, сколько обедов должно быть. Думающий работодатель по просьбе трудящихся может ввести подобное», - отметил он.