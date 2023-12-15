Общество

Псковские и брестские профсоюзы сравнили МРОТ в России и в Белоруссии

Видеоконференция с брестскими профсоюзами состоялась в Псковском облсовпрофе сегодня, 15 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Участники обсудили вопросы социального партнерства, сравнили минимальные размеры оплаты труда и их повышение со следующего года, коллективно-договорные отношения с работодателями. Поздравили с наступающим Новым годом и пригласили делегации приехать для совместной встречи в 2024 году.

«Мы находимся с коллегами на постоянной связи. Все постоянно меняется, и главное в наше стремительное время - обладать актуальной информацией. Это позволяет нам оперативно реагировать на возникающие вопросы социально-трудовых отношений», — прокомментировал видеоконференцию председатель регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов.