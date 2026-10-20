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На ремонт улицы Чкалова в Локне выделили дополнительно 11 миллионов рублей

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Локнянский муниципальный округ получил дополнительное финансирование в размере 11 миллионов рублей на ремонт улично-дорожной сети, благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в своем канале в мессенджере Мах.

Изображение: Иван Белугин / Мах

Как отметил Иван Белугин, что средства в размере 11 миллионов рублей направят на ремонт участка улицы Чкалова от улицы Шарикова до 2-го Социалистического переулка.

Там планируют заменить пять водопропускных труб, уложить два слоя асфальтового покрытия на 578 метрах дороги, а также провести укрепление обочин.

«Улица давно нуждается в ремонте. Мы понимаем, насколько важен этот участок дороги для местных жителей. Ремонт позволит сделать передвижение по улице Чкалова более удобным и безопасным как для автомобилистов, так и для пешеходов. Продолжаем работать над улучшением состояния дорог нашего округа»,— заключил Иван Белугин.
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Пресс-портреты

Белугин Иван Дмитриевич

Белугин Иван Дмитриевич

Глава Локнянского муниципального округа Псковской области.

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