На ремонт улицы Чкалова в Локне выделили дополнительно 11 миллионов рублей

Локнянский муниципальный округ получил дополнительное финансирование в размере 11 миллионов рублей на ремонт улично-дорожной сети, благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в своем канале в мессенджере Мах.

Изображение: Иван Белугин / Мах

Как отметил Иван Белугин, что средства в размере 11 миллионов рублей направят на ремонт участка улицы Чкалова от улицы Шарикова до 2-го Социалистического переулка.

Там планируют заменить пять водопропускных труб, уложить два слоя асфальтового покрытия на 578 метрах дороги, а также провести укрепление обочин.