Общество

Светлана Мельникова: Библиотека и музей-заповедник дополняют и обогащают друг друга

Псковская областная научная библиотека имени В.Я. Курбатова и Псковский музей-заповедник, находясь в одном культурном пространстве, на протяжение многих лет самым тесным и активным образом взаимодействуют, дополняют и обогащают друг друга. Об этом в пятницу, 15 декабря, на торжественном мероприятии, посвященном 190-летию со дня основания Псковской губернской библиотеки, заявила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Она обратилась к собравшимся с приветственным словом, в котором высказала коллективу библиотеки самые теплые пожелания и отметила особенную связь библиотеки и музея.

По словам Светланы Мельниковой, отношения музея и библиотеки нельзя назвать просто партнерскими.

«Это в полном смысле слова дружба. Дружба, которую музейщики всегда особенно ценили», – подчеркнула Светлана Мельникова.