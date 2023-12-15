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Культура

190-летие областной библиотеки отметили в Пскове

15.12.2023 17:11|ПсковКомментариев: 0

Торжественное мероприятие, посвященное 190-летию Псковской губернской библиотеки, преемницей которой является главная библиотека области, состоялось в Городском культурном центре Пскова 15 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первый заместитель губернатора Псковской области, председатель попечительского совета библиотеки Вера Емельянова зачитала приветственный адрес главы региона. «История учреждения - это идеал искреннего служения просвещению. За 190 лет сменилось ни одно поколение специалистов, но качество работы, творческий подход остаются неизменно высокими. Сегодня Псковская областная библиотека выполняет свои функции и становится площадкой масштабных современных проектов. Атмосфера учреждения способствует открытию новых идей и открытий. Верность любимому делу, самоотдача - это самые важные качества нашей областной библиотеки. Благодарю вас за труд, инициативность, творческую энергию. Желаю всем вдохновения, процветания, надежных партнеров, интересных проектов, верных и благодарных читателей», - говорится в поздравлении губернатора.

От имени главы региона первый вице-губернатор вручила коллективу Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова почетную грамоту. Региональной наградой отмечены высокий профессионализм сотрудников учреждения, их значительный вклад в сохранение и развитие библиотечной отрасли на территории области.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко пожелал, чтобы учреждение развивалось и двигалось только вперед. 

Митрополит Псковский и Порховский Арсений отметил, что библиотека является важным центром, где аккумулируются культурные, моральные и духовные ценности. 

Также библиотеку поздравила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Переданы торжественные поздравления депутата Государственной Думы Александра Козловского. 

Заведующей отделом краеведческой литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова вручили благодарность от руководителя регионального отделения Российского военно-исторического общества Александра Борисова за активную деятельность по популяризации знаний о Псковской области среди молодежи, подрастающего и старшего поколений.

Елена Киселева на протяжении тридцати лет ведет активную деятельность. Она возглавляет Клуб псковских краеведов. В целях увековечивания памяти воинов-афганцев издала книгу «Они не вернулись из боя...: Книга памяти о псковичах, погибших в Афганистане». Кроме того, Елена Киселева является активным членом Псковского регионального отделения РВИО.

Благодарность и нагрудный знак регионального отделения ей вручил член Совета реготделения РВИО Олег Добрынин.

Псковская губернская библиотека ведет свою историю с 1833 года. В ее основу положены фонды библиотек разных учебных заведений города Пскова и частных книжных собраний. Во время Великой Отечественной войны все фонды были утрачены. Возрождение учреждения состоялось в 1944 году. А в 1966 году библиотека основалась на улице Профсоюзной, где располагается и сегодня, являясь местом культурного притяжения не одного поколения псковичей.

 

Благодаря поддержке министерства культуры России и правительства Псковской области в 2020 году библиотека преобразилась. В здании был проведен капитальный ремонт и реконструкция. Модернизация позволила расширить функциональные возможности библиотеки.

Библиотека является центральной библиотекой региона и постоянной площадкой проведения мероприятий министерства культуры Российской Федерации. Проектный офис библиотеки успешно руководит реализацией национального проекта «Культура» по созданию модельных библиотек в регионе.

В настоящее время в библиотеке зарегистрировано 90 тысяч читателей, ежегодно выдается порядка 1 млн изданий, сайт посещают порядка 2 млн пользователей. Библиотекой собрана наиболее полная коллекция книг, периодики по истории Пскова и Псковской области, создается самостоятельный электронный ресурс — полнотекстовая электронная библиотека «Псковиана». Библиотека выступает организатором и координатором по сохранению книжного культурного наследия Псковской области, создавая электронную библиотеку «Псковиана», виртуальный музей «Дыхание веков», реализуя проект «Литературная карта Псковской области».

Теги: #юбилей #псков #Областная библиотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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