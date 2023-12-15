Общество

Автомойку демонтировали в Псковской области после действий приставов

Автомойку демонтировали в Псковской области после действий приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления.

В отделении судебных приставов по взысканию алиментных платежей и дознанию по Пскову и Псковскому району находилось исполнительное производство неимущественного характера. Гражданин, не имея соответствующего разрешения, занял самовольно земельный участок от пристройки к нежилому зданию.

На суде доказали, что гражданин, не имея соответствующих документов, незаконно занял земельный участок и построил там автомойку. Ему был предоставлен срок для добровольного демонтажа.

Судебный пристав-исполнитель предупредил должника о применении возможных мер принудительного характера. Однако по истечении установленного судебным приставом срока, гражданин к устранению нарушений не приступил. В отношении мужчины было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.

После неоднократного привлечения к административной ответственности по части 2 статьи 17.15 КоАП РФ должник приступил к демонтажу автомойки с привлечением спецтехники.