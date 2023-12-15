Великолукское городское краеведческое общество опубликовало план работы на 2024 год, принятый на отчетно-выборной конференции 11 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении.
Фото: Великолукское городское краеведческое общество
В плане обозначены три конференции:
- 29 февраля – XIII открытая студенческая краеведческая конференция «Великие Луки: проблемы региональной истории и современность», посвященная 100-летию со дня рождения Александра Матросова.
- 21 марта – научно-практическая конференция «Физическая культура, спорт, олимпизм: проблемы и перспективы», посвященная 10-летию XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи, а также 100-летию Великолукского уездного комитета по физической культуре (совместно с ВЛГАФК, Великолукской олимпийской академией, Музеем спорта и олимпийского движения Псковского края). Одна из секций «История физической культуры, спорта и олимпийского движения Великих Лук: краеведческий аспект».
- 14 ноября – научно-практическая конференция «Город – воин, город – труженик», посвященная 80-летию создания Псковской и Великолукской областей, подвигу восстановления народного хозяйства в послевоенное время.
Планируется реализовать следующие публикации:
- Издание краеведческого альманаха «Великолукский вестник» №11.
- Публикация биобиблиографических очерков о великолукских краеведах «С именем Семевского: великолукское краеведение в лицах» на сайте ЦГБ имени М. И. Семевского в разделе «Виртуальная гостиная: с именем Семевского» и на официальной странице ВГКО в социальной сети ВКонтакте (в течение года).
Также запланированы экскурсионно-ознакомительные мероприятия:
- Поездка в город Торопец Тверской области (июль – август 2024 года). Древний русский город Торопец в 2024 году отмечает 950 лет с момента первого летописного упоминания.
- Экскурсии на промышленные предприятия, учреждения социальной сферы, транспортной инфраструктуры города Великие Луки (по согласованию с руководством предприятий и учреждений). В 2024 году исполняется 45 лет заводу «Микрон», 65 лет ЗАО «ЗЭТО».
Кроме того, планируются мероприятия по популяризации краеведческих знаний и деятельности ВГКО:
- Проведение интеллектуальных игр по краеведческой тематике в формате «Что? Где? Когда?» и других (по согласованию с городскими клубами и объединениями интеллектуальных игр).
- В работу краеведческих конференций ввести рубрику «Ретро-фото» с демонстрацией малоизвестных фотографий из прошлого Великих Лук (в соответствии с тематикой конференции).
- Разработка макета знака и удостоверения члена ВГКО (в течение года).