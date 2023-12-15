Общество

Великолучан призвали быть осторожнее из-за угрозы падения сосулек

В связи с резким потеплением жителей города Великие Луки призвали быть осторожными из-за угрозы падения сосулек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

«В связи с резким потеплением значительно усилилось образование сосулек на крышах домов и увеличилась опасность схода снежных масс с крыш. Сотрудники коммунальных служб работают над ликвидацией последствий потепления. Тем не менее, во избежание травм будьте внимательны и осторожны!» - призвали великолучан.

Напомним, 18 декабря в регионе пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха по области в течение суток будет находиться в диапазоне от 0 до +5 градусов.