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Скончался один из старейших священников Псковской епархии Петр Кольцов

Скончался один из старейших священников Псковской епархии Русской православной церкви протоиерей Петр Кольцов. Об этом сообщили в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.

Фото: Троицкий собор города Пскова

Протоиереию Петру Кольцову было 95 лет. Он отошел к Богу после причастия сегодня, 17 декабря, в день памяти святой великомученицы Варвары, пишет «МК в Пскове».

Отпевание священника совершит митрополит Псковский и Порховский Арсений в храме Николы со Усохи по окончании литургии во вторник, 19 декабря. Литургия начнется в 10.00.

Протоиерей Петр Кольцов был рукоположен патриархом Алексием Симанским, который стоял во главе Русской православной церкви в 1945-1970 годах.