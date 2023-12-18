Общество

Росгвардейцы приняли участие в творческой встрече с Игорем Прокопенко в Пскове

В Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области встретились с известным телеведущим, автором документально-публицистических телевизионных программ Игорем Прокопенко. Встреча состоялась 17 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Главная цель проведения творческих вечеров «Разговор о самом важном с Игорем Прокопенко», это встреча автора и ведущего еженедельных телевизионных программ в формате живого диалога со зрителями.

Игорь Прокопенко рассказал об исторических предпосылках событий, которые занимают новостную повестку, проинформировал о том, что происходит на международной арене.

Участники смогли задать вопросы известному журналисту. В начале мероприятия для зрителей был организован показ документального фильма, специально подготовленного для творческой встречи.

По итогам встречи росгвардейцы поблагодарили Игоря Прокопенко и вручили ему памятный адрес от регионального управления Росгвардии.

Благотворительные творческие встречи «Разговор о самом важном» с Игорем Прокопенко реализуются при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.