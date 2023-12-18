Общество

В Псковском районе планируют построить транспортно-логистический терминал

Инвестиционный проект по созданию транспортно-логистического терминала на территории Псковского района будет реализован в Псковской области при сопровождении регионального Фонда инвестиционного развития. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, договор с инвестором заключен.

В ходе реализации проекта планируется строительство терминала, предназначенного для обработки и хранения пищевой продукции, в том числе сельскохозяйственной, включая первичную переработку, и оказания широкого спектра сопутствующих услуг.

Комплекс инженерно-технических сооружений, оснащенный современным технологическим оборудованием, позволит выполнять весь перечень услуг, связанных с процессами транспортировки, распределения продовольственных товаров, погрузо-разгрузочных работ, ответственного хранения, сортировки и формирования партий грузов, первичной переработки сельскохозяйственной продукции (мойка, сушка, фасовка), обеспечения мобилизационного резерва.

Проект планируется реализовать на площадке вблизи деревни Ваулино в периоде 2024-2027 годов. Ожидаемый объем инвестиций составляет 700 млн рублей. Планируется, что на объекте будет создано более 70 новых рабочих мест.