Общество

Наталью Федорову наградили за развитие местного самоуправления

Главу Псковского района Наталью Федорову наградили за развитие местного самоуправления. Об этом Псковской Ленте Новотей сообщили в ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».

Фото: ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области»

Наталья Федорова представляла область на проектно-аналитической сессии всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления в рамках марафона «Муниципальный диалог». Тема – развитие сельских территорий.

Наталья Федорова удостоена благодарности ВАРМСУ «За вклад в развитие местного самоуправления», которая была вручена на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

«Благодаря работе Натальи Анатольевны, взаимодействию с ВАРМСУ, нашей ассоциацией, правительством области, администрациями волостей и активным населением на территории Псковского района развивается движение ТОС и местных инициатив, реализуются важные для жителей проекты», - говорится в сообщении.