Общество

Посвященная Конституции межвузовская конференция прошла в Пскове

Около 70 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования собрала научно-теоретическая конференция «Роль Конституции в государственно-правовом строительстве», организатором которой выступила кафедра государственно-правовых дисциплин Псковского филиала университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба университета ФСИН России по Псковской области.

Открыла конференцию врио начальника Псковского филиала университета ФСИН России Галина Пасичнюк. Она отметила, что проведение научного мероприятия, посвященного основному закону страны, стало уже традиционным, и в образовательной организации проходит ежегодно, собирая магистрантов, курсантов и студентов из разных образовательных организаций, которые показывают углубленные знания в области конституционного права Российской Федерации и зарубежных стран.

Работа конференции продолжилась по пяти секциям, в каждой из них были определены победители.

По итогам работы секции «История и современность конституционализма в России» победу одержала студентка 3 курса Псковского филиала университета ФСИН России Елизавета Грищенкова.

В секции «Актуальные вопросы конституционного права в современном обществе» первое место занял студент 2 курса Псковского государственного университета Максим Петров.

В секции «Отечественный и зарубежный опыт обеспечения, защиты и восстановления конституционных прав и свобод человека» лучшим стал учащийся 2 курса Псковского филиала университета ФСИН России Дмитрий Захаренко.

По итогам работы секции «Особенности конституционно-правовых отношений в зарубежных странах» победителем стал первокурсник Псковского филиала университета ФСИН России Виталий Соколов.

В секции «Роль конституционно-правовых норм в обеспечении прав и свобод человека» первое место заняла курсант Псковского филиала университета ФСИН России Дарья Щвецова.

Отметим, что участниками конференции стали Псковский государственный университет, филиал института деловой карьеры в Псковской области, Псковский филиал Российской международной академии туризма, Псковский агротехнический колледж.