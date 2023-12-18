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Общество

Доступ к мобильному Интернету получили более трех тысяч жителей деревень Псковской области

18.12.2023 16:51|ПсковКомментариев: 0

Строительство базовых станций сотовой связи по адресному плану 2023 года завершили в Псковской области. Более трех тысяч жителей из 20* малых населенных пунктов региона получили доступ к голосовой связи и высокоскоростному мобильному Интернету. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Ростелеком».

Фото здесь и далее: «Ростелеком»

Работы выполнены компанией «Ростелеком» в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Проект предусматривает появление современной сотовой связи в малых населенных пунктах, где постоянно проживают от 100 до 500 человек. Места для строительства базовых станций выбрали сами псковичи на голосовании в 2022 году.

«За время реализации проекта УЦН 2.0 “Ростелеком” построил базовые станции в 38 селах и деревнях Псковской области. Тысячи жителей отдаленных населенных пунктов получили доступ к современным цифровым сервисам для работы, учебы, досуга. Мы будем продолжать последовательно устранять цифровое неравенство — в 2024 году в регионе должны появиться еще 10 вышек сотовой связи», - рассказала директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Проект УЦН 2.0 реализуется по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

* Связь появилась в следующих населенных пунктах Псковской области: Стеревнёво (Усвятский район), Партизанская (Гдовский район), Скугры (Дновский район), Духново (Опочецкий район), Кулье (Печорский район), Чернецово (Псковский район), Каськово, Слепнёво (Куньинский район), Влазово, Дуловка (Островский район), Захарино, Окни, Бор, Вяз, Горожане (Новосокольнический район), Сорокино, Дубишно, Крутец, Сосонка, Станки (Дедовичский район).

Теги: #ростелеком #связь
Источник: Псковская Лента Новостей
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