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Общество

Более половины жителей СЗФО считают 2023 год удачным для себя – опрос

18.12.2023 19:10|ПсковКомментариев: 0

Для 55% жителей Северо-Запада России уходящий год был лучше или таким же хорошим, как 2022-й. Около 20% опрошенных в макрорегионе затруднились с ответом. К такому выводу пришли аналитики банков ВТБ и «Открытие» по итогу опроса, проведенного 1–8 декабря.

Как оказалось, самым важным в итогах года для людей стало семейное благополучие. Треть респондентов сочла год хорошим, поскольку он не принес проблем со здоровьем ни самим опрошенным, ни их близким. 22% сказали, что их порадовали в этом году личные отношения. Еще треть отметила, что остались приятные воспоминания об отдыхе и досуге в этом году, а 18% назвали увеличение дохода наиболее важным показателем успеха этого года.

28% опрошенных в СЗФО сообщили, что их материальное положение улучшилось, а у 41% - осталось неизменным. При этом 17% респондентов начали получать доходы от подработок, а 16% - от доходов по сберегательным и инвестиционным продуктам, 72% сообщили, что не имели дополнительных источников дохода.

Путешествовали в этом году чуть более 40% жителей Северо-Запада. Из них 57% съездили в одно путешествие, остальные путешествовали два раза и более. 87% путешествовали по России, 29% - выезжали за границу (возможно сразу 2 варианта ответа).

Активно тратили деньги всего 9% опрошенных в СЗФО. 36% придерживались только сберегательной стратегии. 16% предпочитали балансировать между стратегией трат и сбережений по ситуации. Так, в начале года на низкой ключевой ставке более выгодны кредиты, а на высокой ставке – накопительные счета и депозиты.

В 2024 году 38% жителей Северо-Запада, участвовавших в опросе, хотели бы иметь доход 50-100 тысяч рублей в месяц. 24% респондентов хотели бы 100-150 тысяч, а еще 27% - от 150 и выше. Довольны своим текущим доходом лишь 16% опрошенных, не задумывались над этим вопросом ранее – 3%.

*Опрос проведен совместно банками ВТБ и «Открытие» 1–8 декабря по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

Подвести личные итоги года и поделиться своими успехами каждый россиянин может на сайте ктомолодец.рф. В преддверии Нового года группа ВТБ запустила этот проект в продолжение акции «Я – молодец» собственной благотворительной программы «Мир без слёз».

Теги: #опрос
Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 40 человек
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