Общество

Игорь Иванов: Социальное партнерство - локомотив профсоюзного движения

С докладом о социальном партнерстве и практических результатах выступил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов 15 декабря на пленуме Псковской областной организации Российского профсоюза работников культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Социальное партнерство доказало свою необходимость как механизм прямого взаимодействия для решения множества вопросов в области социально-трудовых отношений. Считаю, что именно социальное партнерство является одним из самых мощных факторов в развитии профсоюзного движения, можно сказать локомотив», — отметил Игорь Иванов по результатам пленума.

Также в ходе заседания председатель областного профсоюза работников культуры Наталия Радионова вручила Игорю Иванову профсоюзный членский билет №1.