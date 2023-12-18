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Общество

Пять многодетных матерей работают в отделах ЗАГС в Псковской области

18.12.2023 21:05|ПсковКомментариев: 0

Пять многодетных матерей работают в отделах ЗАГС в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете юстиции. 

«С работой органов ЗАГС хотя бы раз в жизни приходится сталкиваться каждому человеку - орган ЗАГС сопровождает каждого человека в течение всей жизни, фиксируя как радостные, так и горестные моменты. Любое значимое события в судьбе человека непременно найдет отражение в документах, выдаваемых органами ЗАГС», - отметили в комитете. 

День работников органов ЗАГСа отмечают сегодня, 18 декабря. В связи с этим в комитете поделились статистическими данными: 

  • в отделах ЗАГС в районах области работают 53 сотрудника;
  • в 11 отделах ЗАГС всю работу по регистрации актов гражданского состояния и других действия, совершаемых органами ЗАГС, выполняет один сотрудник – начальник отдела ЗАГС;
  • возрастной диапазон сотрудников отделов ЗАГС от 22 до 65 дет;
  • средний возраст сотрудников органов ЗАГС в Псковской области составляет 48 лет;
  • самый молодой сотрудник, Наталья (22 года), работает в отделе ЗАГС Псковского района;
  • самые заслуженные - начальник отдела ЗАГС Палкинского района Светлана Шалунова и главный специалист отдела ЗАГС Порховского района Наталья Петрова - недавно отметили 65-летний юбилей;
  • самое популярное имя сотрудников органов ЗАГС Псковской области – Татьяна – обладательниц этого имени здесь 7. А также есть 6 - Елен, 6 - Марин, 5 - Светлан, 5 - Наталий. 

«Вы не поверите, среди наших сотрудниц отделов ЗАГС пять многодетных мам, которые успешно совмещают построение карьеры с выполнением демографической программы страны, это – главный специалист отдела ЗАГС Гдовского района Оксана Федорова воспитывает пять детей, у главного специалиста отдела ЗАГС Псковского района Екатерины Павловой четверо детей, по трое детей воспитывают начальник отдела ЗАГС города Великие Луки Тамара Михеева, главный специалист отдела ЗАГС Пыталовского района Юлия Климовцова, комендант отдела ЗАГС города Пскова Марина Смирнова», - рассказали в комитете. 

Теги: #загс
Источник: Псковская Лента Новостей
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