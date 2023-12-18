Общество

Использование телефонов ограничили в российских школах

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении использования телефонов в школах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом запрещается использовать мобильные телефоны в школах во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью.

Автор инициативы, глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Она также заявляла, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны, пишет РИА Новости.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.