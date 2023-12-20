Общество

Конкурс антинаркотической рекламы стартует в Псковской области 10 января

Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе!» проведут в регионе сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области с 10 января по 20 февраля 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Целями конкурса станут привлечение внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и формирование в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.

В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы. Содержание конкурсной работы и ее сюжет не должны противоречить законодательству Российской Федерации.

Номинации конкурса:

«Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики».

«Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».

«Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».

Конкурсные работы с заявками представляются в управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области до 20 февраля 2024 года по адресу: город Псков, улица Ипподромная, дом 118. Адрес электронной почты для направления заявок: ukonpskov@mail.ru.

Работы победителей регионального этапа конкурса будут направлены для участия во всероссийском этапе конкурса в главном управлении по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Подробнее с условиями конкурса можно познакомится по ссылке.