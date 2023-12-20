Общество

Перспективы сотрудничества обсудили полицейские и общественники в Великих Луках

Заседание Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки по вопросам перспектив сотрудничества состоялось 20 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по городу Великие Луки.

Фото здесь и далее: ОМВД России по городу Великие Луки

Открыл встречу начальник ОМВД России по городу Великие Луки подполковник полиции Василий Федоров. Он детально проинформировал собравшихся о текущей оперативной обстановке на территории южной столицы региона, рассказал о результатах работы стражей правопорядка города и ответил на вопросы членов Общественного совета. Далее слово было предоставлено начальнику ОГИБДД ОМВД подполковнику полиции Андрею Калинину. Он познакомил общественников с профилактическими мерами, предпринятыми для обеспечения безопасности дорожного движения, снижения уровня аварийности.

В свою очередь председатель Общественного совета при ОМВД Валерий Муравьёв в своем выступлении подвел итоги деятельности своих коллег в уходящем году. Затем участники заседания приступили к рассмотрению и утверждению плана работы на 2024 год. На обсуждение были вынесены вопросы, требующие особого внимания и координации усилий всех заинтересованных сторон. Работа совета в предстоящем году будет направлена прежде всего на совершенствование взаимодействия с населением и повышение общественной безопасности.

В заключение Василий Федоров подчеркнул важность дальнейшего плодотворного сотрудничества представителей общественности и правоохранителей в сфере борьбы с преступностью.

«В сложившихся условиях особое значение приобретает активное противодействие киберпреступности, дистанционным кражам и мошенничествам. В этом направлении основным инструментом является широкомасштабная профилактическая работа с гражданами, целенаправленное информирование их о мерах безопасности», - заключили в полиции.