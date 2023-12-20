Общество

Псковский Социальный фонд начал прием заявлений на продление единого пособия в 2024 году

Семьи, у которых в декабре истекает срок выплаты единого пособия, могут до конца месяца подать заявление в Социальный фонд, чтобы получать средства в следующем году. Заблаговременное продление обеспечит родителям непрерывную выплату пособия и возможность спокойно подтвердить право на него, если в этом появится необходимость, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОСФР по Псковской области.

Согласно действующим правилам, единое пособие назначается на 12 месяцев, по истечении которых выплата прекращается. Чтобы продлить пособие еще на год, нужно заново подать заявление на него. Сделать это можно заранее – в течение месяца до конца срока выплаты. Для самых первых получателей пособия, которым оно было оформлено в январе 2023 года, такой срок наступил в декабре этого года. Поэтому семьи уже могут обратиться в ОСФР по Псковской области за продлением выплат. По примерным оценкам, в регионе - это родители почти 10 тысяч детей.

При продлении пособия, как и при первичном назначении, Социальный фонд проверит доходы и имущество семьи, чтобы определить ее нуждаемость в социальной поддержке. Для большинства получателей такая проверка пройдет незаметно, поскольку фонд самостоятельно уточнит необходимые сведения.

Поданное заявление на пособие Социальный фонд рассматривает в течение 10 рабочих дней. В случае успешного продления родители будут получать выплату в привычные для себя сроки, в которые средства приходили до этого. При безналичном зачислении на счет в банке выплата поступит 3-го числа за предыдущий месяц, при доставке почтой – с 1-го по 25-е число за предыдущий месяц.

Если родители не успеют продлить пособие в декабре, они смогут подать заявление и позже. В случае его одобрения выплату предоставят с месяца подачи заявления.

Подать заявление на оформление единого пособия можно на портале госуслуг, в МФЦ или в любой клиентской службе отделения СФР по псковской области.

Напомним, что единое пособие было введено в России с 2023 года. Оно заменило несколько ранее существовавших выплат на детей и беременным женщинам. На выплату имеют право семьи с доходами меньше прожиточного минимума на человека. Чтобы средства получали те, кто в них действительно нуждается, при оформлении применяется оценка доходов и имущества семьи.

От доходов зависит и размер пособия. Он составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка или трудоспособного взрослого – в зависимости от того, по какому основанию установлено пособие. В среднем по Псковской области выплата на детей в этом году составляет от 6 960 до 13 920 рублей в месяц. Для беременных женщин соответствующая сумма варьируется от 7 756 до 15 512 рублей в месяц.

Получить дополнительную информацию по вопросам, касающимся единого пособия, граждане могут в центре дистанционного обслуживания отделения СФР по Псковской области: 8 800 200 00 98.