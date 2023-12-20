Общество

Проект цирка «Псковский скоморох» победил в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

Проект псковского цирка, международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох», стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал главы города Пскова Бориса Елкина

Фестиваль-конкурс, который в прошлом году собрал множество положительных откликов, получил грант в 500 тысяч рублей.

Конкурс снова пройдет в Пскове весной 2024 года и соберет лучшие цирковые коллективы из России и Белоруссии.

«Поздравляю организаторов с победой! Будем с нетерпением ждать "Псковский скоморох-2024"!» - подчеркнул глава города.