Проект цирка «Псковский скоморох» победил в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

Проект псковского цирка, международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох», стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Telegram-канал главы города Пскова Бориса Елкина
Фестиваль-конкурс, который в прошлом году собрал множество положительных откликов, получил грант в 500 тысяч рублей.
Конкурс снова пройдет в Пскове весной 2024 года и соберет лучшие цирковые коллективы из России и Белоруссии.
«Поздравляю организаторов с победой! Будем с нетерпением ждать "Псковский скоморох-2024"!» - подчеркнул глава города.