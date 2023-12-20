Общество

Правительство Ленинградской области и Сбер объединяют усилия для повышения качества жизни в регионе с помощью ИИ

Дизайн-сессия, посвященная использованию технологий искусственного интеллекта, прошла в Петербурге. Её открыли директор отделения Сбербанка по Ленинградской области Олег Тихомиров и заместитель губернатора региона Роман Марков первый заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета финансов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: пресс-служба Сбера

Работа на дизайн-сессии проходила в четырёх проектных командах. Представители администрации Ленинградской области совместно с экспертами Сбера изучили лучшие практики применения технологий AI в области цифровизации государственного управления, социальной сферы, здравоохранения, ЖКХ, экологии, финансов и развития территорий. Итогом совместной работы стал пакет предложений по внедрению в регионе разработок на базе искусственного интеллекта.

Возможности генеративного искусственного интеллекта (AI) стали отдельной темой для обсуждения. Эксперты считают, что AI способен сделать прорыв в совершенствовании государственных сервисов, что позволит пользователям ощутить новый уровень качества и комфорта. Проактивные госуслуги, прогнозирование потребностей жителей и бизнеса, персонализированный сервис для них – все это может стать возможным благодаря AI, который уже становиться полноценным виртуальным помощником госслужащих в решении рабочих задач.

«Согласно рейтингу Национального центра развития искусственного интеллекта Ленинградская область вошла в группу регионов-лидеров по интеллектуальной зрелости органов власти. Наши совместные проекты в сфере информационных технологий с правительством региона только подтверждают это. Один из примеров — успешная реализация проекта в области здравоохранения по дистанционному мониторингу пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Мы и дальше готовы делиться своим опытом и знаниями, чтобы делать жизнь людей лучше и комфортнее», - рассказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо.

«Для улучшения качества жизни ленинградцев сегодня необходимо более широко внедрять технологии искусственного интеллекта в разные сферы экономики, социальной сферы и госуправления. В Ленинградской области цифровые технологии уже используются в самых разных сферах – от транспорта и строительства до здравоохранения. Например, в службе "122", для обеспечения безопасности на дорогах, выявления нарушений ПДД. Особое внимание мы уделяем внедрению ИИ в медицину. Благодаря проделанной работе Ленинградская область в этом году вошла в число регионов-лидеров по интеллектуальной зрелости органов власти», - добавил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Дизайн-сессия по AI-трансформации в Ленобласти стала четвертой в СЗФО. До этого они прошли в Санкт-Петербурге, Сыктывкаре и Мурманске. Всего в таких дизайн-сессиях Сбера и правительство российских регионов приняли участие уже более тысячи государственных служащих, занимающих ключевые должности. В результате их работы отобрано более 650 идей для последующей реализации.

Сбер является центром компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект» и стороной соглашения с правительством Российской Федерации о развитии высокотехнологичной отрасли «Искусственный интеллект». Банк активно участвует в реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, способствуя цифровой трансформации регионов страны.