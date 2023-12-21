Общество

Первый юбилей выставочного зала отметили в музее-заповеднике «Изборск»

Небольшую юбилейную дату с начала работы нового выставочного зала и издание альбома-каталога работ художника Павла Мельникова отметили в музее-заповеднике «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Торжественное мероприятие состоялось 19 декабря, в день Святителя Николая. Ровно год назад митрополит Псковский и Порховский Тихон (ныне митрополит Симферопольский и Крымский) освятил новый выставочный зал Изборского музея. А в нынешнем году, 20 декабря, исполнился год с начала его службы.

Открыла мероприятие директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская. Она поздравила всех собравшихся с годом работы выставочного зала и отметила исключительную важность издания каталога работ Павла Мельникова, самодеятельного художника, родившегося в Изборске в 1907 году. Директор музея-заповедника «Изборск» выразила благодарность директору Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», почетному члену Российской академии художеств Юрию Мудрову и всем тем, кто принимал участие в воплощении этого проекта в жизнь.

В альбом-каталог вошли картины Павла Мельникова из собрания Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск».

После приветственного слова главы Печорского района Валерия Зайцева, об удивительном художнике и его работах рассказали настоятель Никольского собора в Изборске отец Дмитрий, искусствовед Ольга Васильева, кандидат искусствоведения, доцент кафедры дизайна ПсковГУ, специалист по архитектуре и фресковой живописи древнего Пскова Тамара Шулакова, искусствовед-архитектор, член-корреспондент Академии архитектурного наследия, член Союза архитекторов России Игорь Лагунин.