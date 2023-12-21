Проект наставничества сделал Год педагога ярким, заявила амбассадор форума классных руководителей

Проект наставничества сделал Год педагога ярким и продуктивным. Об этом учитель русского языка и литературы в школе №1 города Великие Луки, а также член регионального методического актива наставников Псковской области, амбассадор форума классных руководителей Российской Федерации Татьяна Рассолова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Проект наставников, наверное, сделал Год педагога и наставника ярким, незабываемым и продуктивным. Наверное, впервые появилось вот это слово – наставничество, и практика, которая получила именно методическую поддержку. Когда мы проходили отбор в наставники, то, конечно, еще смутно представляли, как же будут с нами работать. Это было полезно не только для тех наставляемых, которые у нас были, но и для нас тоже. Мы шаг за шагом шли вперед и понимали, что от нас требуется, и как нам организовать эту работу лучше», - отметила Татьяна Рассолова.
Сейчас на федеральном уровне прорабатывается вопрос нормативно-правового регулирования наставничества, чтобы заниматься им не только в рамках общественной нагрузки или в своей профессиональной деятельности при поддержке коллег, но и как отдельным видом профессиональной активности.
«Многие уже знают, что сейчас идет активное обсуждение того, что такое наставничество в целом и кто такой наставник с точки зрения нормативно-правового регулирования и тех компетенций, которые заложены в это понятие на федеральном уровне. Наш региональный актив и наше профессиональное сообщество активно в это включается. Наставничество понимается очень широко и на федеральном уровне в том числе. Это не только про профессиональные компетенции, которые требуются для получения нового опыта и новых возможностей реализации себя в профессиональной сфере, но возможность получить опыт, в том числе и уникальный опыт других людей», – пояснила временно исполняющий обязанности ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.