Общество

Проект наставничества сделал Год педагога ярким, заявила амбассадор форума классных руководителей

Проект наставничества сделал Год педагога ярким и продуктивным. Об этом учитель русского языка и литературы в школе №1 города Великие Луки, а также член регионального методического актива наставников Псковской области, амбассадор форума классных руководителей Российской Федерации Татьяна Рассолова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Проект наставников, наверное, сделал Год педагога и наставника ярким, незабываемым и продуктивным. Наверное, впервые появилось вот это слово – наставничество, и практика, которая получила именно методическую поддержку. Когда мы проходили отбор в наставники, то, конечно, еще смутно представляли, как же будут с нами работать. Это было полезно не только для тех наставляемых, которые у нас были, но и для нас тоже. Мы шаг за шагом шли вперед и понимали, что от нас требуется, и как нам организовать эту работу лучше», - отметила Татьяна Рассолова.

Сейчас на федеральном уровне прорабатывается вопрос нормативно-правового регулирования наставничества, чтобы заниматься им не только в рамках общественной нагрузки или в своей профессиональной деятельности при поддержке коллег, но и как отдельным видом профессиональной активности.