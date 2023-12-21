Общество

О важности наставничества рассказала эксперт в эфире ПЛН FM

Наставничество – не только инструмент закрепления молодых учителей в профессии, но и способ помочь профессионалам освоиться в новых условиях. Об этом учитель русского языка и литературы в школе №1 города Великие Луки, а также член регионального методического актива наставников Псковской области, амбассадор форума классных руководителей Российской Федерации Татьяна Рассолова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Иногда получается так, что человеку нужна была эмоциональная поддержка, уверенность. Потому что новый коллектив, город новый, и здесь тоже нужна поддержка. Наставничество - это не только про профдефицит, это еще и моральная поддержка человека в том деле, которое он делает. Чтобы он не передумал», - отметила Татьяна Рассолова.

«Восприятие наставничества в педагогическом сообществе должно прежде всего восприниматься как возможность обмена опытом. Это важно, это нужно детям, это нужно школе, это нужно педагогическому сообществу. Показать, как нужно работать, и на практике это представить», – подчеркнула Татьяна Рассолова.