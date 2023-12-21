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Общество

Девять тысяч билетов на губернаторскую ёлку передали юным псковичам

21.12.2023 17:56|ПсковКомментариев: 0

Девять тысяч билетов на губернаторскую ёлку передали детям в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. 

«Передано порядка девяти тысяч билетов на губернаторскую ёлку – праздничные мероприятия пройдут в Пскове и Великих Луках. Количество билетов ограничено из-за вместимости залов. Напомню, что во многих муниципалитетах, образовательных учреждениях, библиотеках и домах культуры проходят свои праздничные ёлки. Узнать информацию о них можно в самих этих учреждениях или местных администрациях», - рассказал Михаил Ведерников. 

Он добавил, что с 24 по 29 декабря в Великолукском драматическом театре пройдут мероприятия для 1600 детей участников СВО и 4000 детей малозащищенных категорий из южных районов области. 

28 и 29 декабря в Ледовом дворце города Пскова запланирован спектакль на льду «Бременские музыканты» для 3 400 детей участников СВО и 2 600 детей малозащищенных категорий из северных районов области. 

Также правительство области обеспечит сладкими подарками к новому году детей участников специальной военной операции в возрасте до 17 лет, детей из многодетных малообеспеченных семей в возрасте до 14 лет включительно, детей-инвалидов в возрасте до 17 лет включительно, детей беженцев в возрасте до 17 лет.

Теги: #Новый год #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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