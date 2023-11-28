Экономика

Проект бюджета Пскова: рост налоговых доходов, снос 49 домов и присоединение теплосетей Борисовичей

Публичные слушания по проекту решения Псковской городской Думы «О бюджете города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» прошли в Городском культурном центре Пскова вечером 27 ноября. По итогам регистрации в зале присутствовали 26 человек. С докладом выступила начальник финансового управления администрации города Тамара Винт, после инициативные граждане смогли задать вопросы главе Пскова Борису Елкину и председателю городской Думы Александру Гончаренко. О том, как прошло мероприятие, а также некоторые озвученные цифры — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Доходы, расходы, дефицит

«Цель проведения публичных слушаний — обсуждение проекта решения Псковской городской Думы "О бюджете города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов". Публичные слушания носят рекомендательный характер. Время выступления для доклада — до 20 минут, время для выступающих — до пяти минут», - дал старт мероприятию Борис Елкин.

Далее слово предоставили начальнику финансового управления администрации города Тамаре Винт. В своем докладе она представила основные характеристики бюджета города Пскова на 2024 год.

Общий объем доходов бюджета города Пскова в сумме 6 960 376,8 тысячи рублей, что ниже доходов текущего года на 6,6% - в основном за счет сокращения объема безвозмездных поступлений. По сравнению с первоначально утвержденным бюджетом на 2023 год доходы спрогнозированы с ростом на 4,5%. Общий объем расходов бюджета города Пскова составляет в сумме 7 122 481,8 тысячи рублей, что ниже расходов текущего года на 6,5%. Дефицит бюджета города Пскова на 2024 год запланирован в сумме 162,2 млн рублей, что составляет 9%.

Из общей суммы доходов собственные доходы составляют 36,6%, безвозмездные поступления — 63,4%. По прогнозу, на 2024 год поступление налоговых и неналоговых доходов составит 2 550 493,6 тысячи рублей и увеличится по сравнению с текущим годом на 176,5 млн рублей. В плановом периоде рост собственных доходов составит 8,4% и 17,8%.

«Увеличение собственных поступлений обеспечивается ростом налоговых доходов, налоговые доходы запланированы на 2024 год в сумме 2 млрд 405 млн рублей с ростом на 220,6 млн рублей к уровню текущего года. Рост налоговых доходов обеспечивается преимущественно за счет роста поступлений налога на доход физических лиц (НДФЛ). Поступления НДФЛ в 2024 году составят 1 млрд 878,1 млн рублей. Увеличение поступление НДФЛ прогнозируется в сумме 196,2 млн рублей или 11,7% к уровню 2023 года», - рассказала Тамара Винт.

Также основными доходными источниками является налог на совокупный доход — 304,7 млн рублей и земельный налог — 90,6 млн рублей.

Наибольший рост к уровню текущего года в 2024 году спрогнозирован по акцизам на дизельное топливо, автомобильный бензин. Поступления по акцизам запланировано в сумме 19,7 млн рублей, что на 2,4 млн рублей больше плановых показателей этого года.

Безвозмездные поступления в бюджет Пскова на 2024 год прогнозируются в размере 4 млрд 409 млн 883,2 тысячи рублей, что меньше плановых назначений этого года на 12%. Тамара Винт отметила, что дотации бюджету города из областного бюджета на 2024 год и плановый период пока на предусмотрены, при этом в прошлом году плановый показатель составлял 68,9 млн рублей. С учетом изменений в течение 2023 года размер дотаций составил 198 млн рублей. Докладчик подчеркнула, что проектировки по безвозмездным поступлениям — не окончательные, ко второму чтению областного бюджета могут быть внесены изменения.

«В проекте бюджета по расходам в приоритетном порядке включены расходы на софинансирование за счет средств городского бюджета федеральных проектов и региональных программ, в соответствии с которыми бюджету города предоставляются межбюджетные трансферы», - отметила Тамара Винт.

Начальник финансового управления администрации города подчеркнула, что половину всех расходов бюджета города составляет сфера «Образование» — на 2024 год предусмотрен объем средств в размере 3 млрд 563,4 млн рублей. Расходы на физкультуру и спорт составят 384,6 млн рублей (5,4% от всех расходов). Расходы на социальную политику — 241,3 млн рублей (3,4%), на культуру — 201,3 млн рублей.

Всего на расходы социальной направленности запланированы 4,4 млрд рублей. Расходы на сферу ЖКХ и дорожное хозяйство в целом составят 32% от всех расходов.

Недвижимость

В целях улучшения жилищ условий граждан в городе реализуется муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова». Объем предусмотренных на 2024-2026 годы средств составляет 494,3 млн рублей, в том числе на 2024 год запланированы 195 млн рублей.

За счет областных и федеральных субсидий предусмотрены средства на обеспечение жильем детей-сирот. В 2024 году запланировано приобретение 52 квартир на сумму 139,2 млн рублей, в плановом периоде — в 2025 году 50 квартир и в 2026 году — 45 квартир. Всего будет приобретено 147 квартир на сумму 393,6 млн рублей.

Как позже отметил Борис Елкин, в этом году за счет лимитов 2024 года администрация Пскова уже закупила 17 квартир для детей-сирот.

В рамках реализации регионального проекта обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда запланированы средства на снос расселенных 49 аварийных домов в размере 28,4 млн рублей.

Также запланированы средства на приобретение квартир по решению суда — ежегодно по 6,5 млн рублей. Кроме того, в 2024 году на участие в долевом строительстве квартир для переселения граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными, предусмотрено 4,4 млн рублей.

На социальную поддержку граждан запланированы расходы в размере 15,4 млн рублей, в том числе 5,6 млн рублей в 2024 году.

Спорт

Говоря о расходах, запланированных на спорт, Тамара Винт отметила, что в 2024 году 14,5 млн рублей направят на строительство фиджитал-центра. Напомним, объект на Запсковье будет строить ООО «Торговый дом "Кавказ"». Подрядчику предстоит создать поле для мини-футбола, площадки для стритбола и занятий воркаутом, модульные трибуны, металлическое спортивное ограждение, модульные опоры освещения, модульное административное бытовое помещение.

Кроме того, 2,7 млн рублей в 2024 году запланировано на беговую дорожку для школы №3, целевую субсидию в размере 500 тысяч рублей выделят на замену ламп и системы освещения стадиона «Машиностроитель», около 500 тысяч рублей потратят на ремонт спортивных школ города.

Также в рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» запланированы компенсации расходов по подготовке спортсменов, ставших членами олимпийской сборной, для команд Пскова и области — по 1,4 млн рублей.

Порядка 2,3 млн рублей потратят на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для школ олимпийского резерва.

ЖКХ

Тамара Винт отметила, что для решения задач в сфере ЖКХ реализуется три муниципальные программы с объемом финансирования в 2024 году в размере 673,5 млн рублей.

По программе «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» запланированы 351 млн рублей, на реализацию программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами» на 2024 год предусмотрено 238 млн рублей, из них 225,5 млн рублей (в основном это федеральные средства) запланированы на реализацию инфраструктурного проекта «Развитие жилищного строительства», включающего: «Микрорайон жилищного строительства "Европа"», «Микрорайон «Борисовичи». Средства будут направлены на техническое присоединение к системе теплоснабжения объектов жилищного комплекса и социальной инфраструктуры. На плановый период 2025 года на эти цели предусмотрено 74,7 млн рублей.

Благоустройство

На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» запланированы 84,4 млн рублей. Из них 43,1 млн рублей — на благоустройство сквера на улице Сиреневый Бульвар. 17,6 млн рублей пойдут на разработку проектно-сметной документации для благоустройства сквера у гостиницы «Рижская» и оборудование трех спортивных площадок.

Помимо этого, в 2024 году планируется разработать проектно-сметную документацию для благоустройства Сквера Героев (3 млн рублей) и территории в лесопарке Корытово (3,5 млн рублей).

На благоустройство дворов и общественных территорий в 2024 году предусмотрено 7,2 млн рублей, на реализацию проектов территориальных общественных самоуправлений — 10 млн рублей.

Проектом бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов в рамках развития и содержания улично-дорожной сети запланированы 4 млрд 17,4 млн рублей, из них на 2024 и на 2025 — по 1,3 млрд рублей, на 2026 год — 1,4 млрд рублей.

В 2024 году расходы на содержание и ремонт дорог составят 747,1 млн рублей, из них 3,5 млн пойдут на разработку проектно-сметной документации для благоустройства площади у железнодорожного вокзала

Тамара Винт подчеркнула, что абсолютным приоритетом бюджетной политики остается финансирование нацпроектов, для этого в 2024-2026 годах продолжится реализация девяти региональных проектов в рамках национальных проектов. На эти цели в проекте бюджета предусмотрено 1,4 млрд рублей. Из них в 2024 году 109,8 млн рублей планируются в рамках нацпроекта «Образование», 87 млн рублей на проект «Демография», 357,1 млн рублей на проект «Безопасные качественные автомобильные дороги», 89,2 млн рублей на проект «Жилье и городская среда», 0,5 млн рублей на проект «Культура».

«Подводя итоги, необходимо отметить, что в непростых экономических условиях основной проблемой при формировании бюджета является нахождение баланса между потребностью в расходах, необходимых для решения стоящих перед муниципалитетом задач, и возможностей городского бюджета. Поэтому необходимо обеспечить безусловное исполнение всех обязательств наиболее эффективным способом», - заключила Тамара Винт.

Выступления граждан

Вопросы по проекту бюджета возникли лишь у одного инициативного псковича. Мужчина высказал несколько пожеланий, в частности, он предложил подумать о более эффективном способе борьбы с наркоманией — на эти цели в проекте бюджета заложены 220 тысяч рублей.

«Псков исписан рекламой наркотиков. И, по моим личным убеждениям, наиболее эффективно эти 220 тысяч было бы потратить не на социальную рекламу против употребления наркотиков, а нанять человека, который бы фиксировал граффити с рекламой наркотиков и сообщал об этом полиции», - предложил выступающий и отметил, что также внимание стоит сосредоточить на блокировке чат-ботов, при помощи которых в городе реализуют наркотики.

Борис Елкин в ответ на предложение отметил, что 220 тысяч рублей — недостаточная сумма для того, чтобы нанять такого сотрудника. Также он обратил внимание, что фиксировать такие граффити и информировать о них полицию могут абсолютно все граждане.

Второй вопрос мужчины касался прогнозируемого снижения прибыли муниципальных предприятий. Он поинтересовался, в связи с чем ожидается падение доходной части.

«Во-первых, это плановые показатели, - ответил Борис Елкин. - Но если быть объективным, мы живем в существующих реалиях и понимаем, что тарифы у нас растут не так быстро, как затратная часть. Все материалы дорожают, все дорожает, поэтому прибыль будет уменьшаться за счет роста расходной части. И это не фонд оплаты труда, а именно обеспечение».

Градоначальник отметил, что плановые показатели сложно прогнозировать, поскольку текущая прибыль муниципальных предприятий (за 2023 год) будет подсчитана уже в следующем году.

Также мужчина поинтересовался, на чьи деньги будут благоустраивать территорию в Корытово. Напомним, в проекте бюджета Пскова на 2024 год заложены 3,5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для благоустройства.

Борис Елкин в ответ проинформировал, что планируется благоустроить береговую территорию — так называемый солдатский пляж. Ранее рядом уже проводили благоустройство в рамках приграничного сотрудничества, а на данный момент в рамках грантовой поддержки пляж благоустраивает предприниматель.

«В продолжение этой концепции разрабатывается проектно-сметная документация по благоустройству всей парковой зоны, которая там находится. С точки зрения реализации посмотрим. Надо понять затраты, а далее — либо это федеральные средства, либо иные источники. Пока сложно сказать, сначала нужно проект разработать», - пояснил градоначальник.

Итог

Ответив на все вопросы инициативного гражданина, Борис Елкин объявил об окончании публичных слушаний. Администрации Пскова рекомендовали продолжить работу над проектом бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а городской Думе — внести вопрос о рассмотрении проекта бюджета в первом чтении на очередной сессии.

Как по итогу публичных слушаний отметила председатель комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы Юлия Пожидаева, главное — что бюджет Пскова на 2024 и плановый период остается социально ориентированным.

«Главное, конечно, что бюджет города Пскова на 2024 год остается социально ориентированным. Основные расходы будут направлены в социальную сферу. Доходы на 2024 год планируются в размере 6 млрд 960 млн, это первоначальные цифры, практически всегда к концу года эта цифра увеличивается. Доходы складываются из собственных доходов — налоговых и неналоговых поступлений и, поскольку бюджет консолидированный, - это субсидии, дотации, субвенции из вышестоящих бюджетов. Расходная часть направлена на программные направления деятельности, в общем-то все программы в бюджете учтены. Понятно, что все еще будет корректироваться, еще не раз внесем изменения. Но, по крайней мере, основные направления видны», - подвела итог Юлия Пожидаева.

Напомним, принять проект бюджета города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в первом чтении депутатам предстоит 30 ноября, на 17-й сессии Псковской городской Думы.

Ксения Иванова