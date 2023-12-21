Общество

Паводками и лесными пожарами особенно отличился 2023 год в Пскове – МЧС

Текущий 2023 год особенно запомнился весенними паводками и летними лесными пожарами в Псковской области. Об этом начальник ГУ МЧС России по Псковской области, полковник внутренней службы Сергей Лаврухин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Были определенные нюансы, которыми отличился 2023 год. Это достаточно интенсивные половодье и паводок, у нас был большой снегозапас, ранняя весна. Это был один из наиболее интенсивных паводков за последние десятилетия. Достаточно теплое лето, количество лесных пожаров увеличилось практически в два раза. Я считаю, что мы нормально и качественно отработали. Практически все пожары тушили в первые сутки. Мы делали то, что делали всегда», – рассказал Сергей Лаврухин.

Он отметил, что работа спецслужб строго регламентирована, и данный регламент не изменялся, несмотря на все события 2022 и 2023 годов.