Общество

Пыталово признано лучшим городским поселением в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

Городское поселение Пыталово в Псковской области награждено дипломом смотра-конкурса в субъектах РФ Северо-Западного федерального округа в номинации «Лучший ОМСУ муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2023 году». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Награду врио руководителя аппарата правительства Псковской области Андрею Вьюнову вручил заместитель министра МЧС России — статс-секретарь Алексей Серко.

Торжественное мероприятие прошло в пятницу в правительстве Калининградской области в рамках сборов по подведению итогов деятельности территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС субъектов РФ СЗФО за 2023 год и постановке задач на 2024 год.

На сборах присутствовали заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Олег Логунов, руководители управлений МЧС России, входящих в состав федерального округа, а также руководство регионов СЗФО.

В ходе совещания Алексей Серко дал высокую оценку работе территориальных органов МЧС России, входящих в состав СЗФО, и взаимодействию с органами исполнительной власти в вопросах обеспечения безопасности и защиты населения на данных территориях.