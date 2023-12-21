Общество

Как интересно провести выходные в Пскове, рассказал Борис Елкин

Как интересно провести выходные в Пскове, рассказал глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Он предложил посетить новогоднюю ярмарку «Art-ель» в Центре туризма (улица Георгиевская, 4) в субботу и воскресенье с 12:00 до 18:00, познакомиться с самыми яркими произведениями и фильмами о новогодних и рождественских чудесах «Обыкновенное чудо» в Детской экологической библиотеке «Радуга» (улица Новоселов, 11) в воскресенье в 15:00

Также глава города рекомендовал посмотреть спектакль «Новогодний переполох» молодежного музыкального театра «Изумрудный город» в Доме офицеров (Комдива Кирсанова, 5) в субботу в 16:00, насладиться видом звездного неба в планетарии (Советская, 64а), где продемонстрируют полнокупольный фильм «Прогулка по звездному небу» (суббота в 14:00).

Также Борис Елкин посоветовал посетить экскурсию в музее романа «Два капитана» в библиотеке имени В. А. Каверина (Октябрьский проспект, 7а) в субботу и воскресенье с 11:30 до 17:30.