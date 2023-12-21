Общество

В летних оздоровительных лагерях Псковской области проведены ремонты на 22 млн рублей

В правительстве Псковской области в пятницу, 22 декабря, состоялось заседание рабочей группы межведомственной региональной комиссии по вопросам организации и отдыха детей. Мероприятие прошло под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой.

Основной темой для обсуждения стала подготовка к оздоровительной кампании 2024 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

Руководитель регионального Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова доложила, что подготовка детских оздоровительных лагерей к 2024 году ведется с сентября. В девяти лагерях уже выполнены серьезные ремонтные работы — это замена кровли, окон и дверей в корпусах, косметический ремонт. На некоторых объектах проведены работы на системах водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, также отремонтированы три пищеблока и три медицинских кабинета. В общей сложности на обновление оздоровительных лагерей направлено более 22 млн рублей. Проведены работы по усилению противопожарной и антитеррористической безопасности.

Кроме того, почти 2 млн рублей выделено на обновление материально-технической базы учреждений: закуплены инвентарь, мебель, посуда. Приобретено и передано в учреждения новое технологическое оборудование — посудомойка, водонагреватели, электроплиты и другая техника.

«Работы будут продолжаться. В настоящее время ведется подготовка проектно-сметной документации по мероприятиям на первую половину 2024 года. Речь идет о развитии систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, ремонтных работах и других направлениях», — сказала Татьяна Богданова.

В продолжение участники заседания межведомственной комиссии обсудили вопросы организационно-методической работы в преддверии летнего периода, в том числе выделение квот для льготных категорий граждан, организацию работы воспитателей и персонала, а также медицинское сопровождение работы оздоровительных лагерей.

«Все необходимые мероприятия проведены и запланированы. — заметила Вера Емельянова. — Вместе с тем комитету по образованию нужно усилить работу с профильным федеральным министерством по вопросу модернизации оздоровительных лагерей Псковской области. Необходимо приводить наши лагеря к современным требованиям».

Напомним, что летом в оздоровительных лагерях региона отдохнуло около 13 тыс детей. Проводились и профильные смены, которые охватили более 2,6 тыс школьников. В их числе международная смена «Курган дружбы», 7 спортивных и 6 военно-спортивных смен, санаторно-оздоровительная смена, смена «Дорога добра», смена «Движение первых», смена для юных шахматистов и ряд других.