Общество

Победители конкурса инициативных проектов определены в Псковской области

В правительстве Псковской области определены инициативные проекты, которые будут реализованы при поддержке из регионального бюджета. Итоги отбора подведены на заседании конкурсной комиссии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

По итогам анализа поступивших документов комиссия признала 28 проектов прошедшими конкурсный отбор и на основании полученных баллов утвердила их рейтинг.

Получателями субсидии станут первые 15 проектов рейтинга. В бюджете на 2024 год на реализацию инициативных проектов предусмотрено 30 млн рублей.

Больше всего баллов — у проекта «Тепло — в каждый дом» из Струго-Красненского округа. Также высокую оценку членов конкурсной комиссии получили проекты «Реконструкция хоккейной коробки на территории р.п. Красногородск» (Красногородск), «Территория культуры. Выставочный центр «Горница» (Пригородная волость Пустошкинского района), «Фольклорный этнографический парк» (Церковищенская волость Усвятского района) и др.

РЕЙТИНГ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ