Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вопросы о муниципальной реформе
новое поколение сето
ДТП кто виноват
Советы на зиму псковским водителям
Псков кофейни и пекарни
«Академия Слуха» подарки
Бытовые услуги и социальный контракт
Господин Рейтингомер
влиятельная сотня
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
ЛОНГРИД проверить здоровье
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
«Истфакт» Сокровища Острова
«Зенча-Псков» кто там?
график отпусков
IT-технологии для бизнеса
 
 
 
ещё Общество 21.12.2023 16:210 Проект наставничества сделал Год педагога ярким, заявила амбассадор форума классных руководителей 22.12.2023 20:050 Определены лучшие дворы Псковской области 22.12.2023 20:000 Псковские росгвардейцы оказали помощь приюту для животных 22.12.2023 19:400 Зачем школьников просят установить приложение «Сферум», ответили эксперты 22.12.2023 19:040 Победители конкурса инициативных проектов определены в Псковской области 22.12.2023 18:310 В летних оздоровительных лагерях Псковской области проведены ремонты на 22 млн рублей
 
 
 
Самое популярное 22.12.2023 15:170 Сотрудники правительства Псковской области погибли в ДТП в Пустошкинском районе 15.12.2023 12:120 Мужчина упал с высоты шестого этажа на улице Технической в Пскове. ВИДЕО 15.12.2023 13:377 Умер известный псковский саксофонист Аркадий Галковский 20.12.2023 16:008 В Пскове отменили фейерверк и культурно-массовые мероприятия в новогоднюю ночь 22.12.2023 10:331 Три человека погибли при столкновении автомобиля с фурой в Пустошкинском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Победители конкурса инициативных проектов определены в Псковской области

22.12.2023 19:04|ПсковКомментариев: 0

В правительстве Псковской области определены инициативные проекты, которые будут реализованы при поддержке из регионального бюджета. Итоги отбора подведены на заседании конкурсной комиссии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

По итогам анализа поступивших документов комиссия признала 28 проектов прошедшими конкурсный отбор и на основании полученных баллов утвердила их рейтинг.

Получателями субсидии станут первые 15 проектов рейтинга. В бюджете на 2024 год на реализацию инициативных проектов предусмотрено 30 млн рублей.

Больше всего баллов — у проекта «Тепло — в каждый дом» из Струго-Красненского округа. Также высокую оценку членов конкурсной комиссии получили проекты «Реконструкция хоккейной коробки на территории р.п. Красногородск» (Красногородск), «Территория культуры. Выставочный центр «Горница» (Пригородная волость Пустошкинского района), «Фольклорный этнографический парк» (Церковищенская волость Усвятского района) и др.

РЕЙТИНГ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где планируете провести новогодние выходные?
В опросе приняло участие 208 человек
22.12.2023, 20:200 Неудавшейся кражей закончилась рыбалка в Великолукском районе  22.12.2023, 20:050 Определены лучшие дворы Псковской области 22.12.2023, 20:000 Псковские росгвардейцы оказали помощь приюту для животных 22.12.2023, 19:400 Зачем школьников просят установить приложение «Сферум», ответили эксперты
22.12.2023, 19:200 За хранение почти килограмма амфетамина пскович предстал перед судом  22.12.2023, 19:120 Псковский музей-заповедник раскрыл планы на 2024 год 22.12.2023, 19:040 Победители конкурса инициативных проектов определены в Псковской области 22.12.2023, 19:000 О сроках оплаты квитанций напомнили в «Экопроме»
22.12.2023, 18:500 Псковичка ударила мужа ножом в плечо 22.12.2023, 18:450 Турнир по мини-футболу памяти майора ФСБ Сергея Лобазкина стартовал в Великих Луках 22.12.2023, 18:310 В летних оздоровительных лагерях Псковской области проведены ремонты на 22 млн рублей 22.12.2023, 18:270 Больше полугода юная псковичка незаконно получала 100 тысяч рублей из Пенсионного Фонда
22.12.2023, 18:210 Противоаварийные работы начались на церкви Живоначальной Троицы в Мелетово 22.12.2023, 18:150 Как интересно провести выходные в Пскове, рассказал Борис Елкин 22.12.2023, 18:140 Новогодние подарки привезли сотрудники Госавтоинспекции в детский дом в Печорах  22.12.2023, 18:140 Единовременное пособие при передаче ребенка могут оформить приемные родители в псковском отделении СФР
22.12.2023, 18:120 Дмитрий Шахов выступил с докладом на корсовете уполномоченных по правам человека в СЗФО 22.12.2023, 18:060 На украденную в магазине выручку невельчанин купил автомобиль 22.12.2023, 18:000 «Псков» может впервые сыграть с медийной футбольной командой «Чисто Питер» 22.12.2023, 18:000 Акция «Полицейский Дед Мороз» прошла в региональном отделении Общества инвалидов
22.12.2023, 18:001 «В фокусе»: Мораторий на проверки бизнеса – благо или нет? 22.12.2023, 17:590 О правилах прохода в пограничную зону напомнили жителям и гостям Псковской области 22.12.2023, 17:590 Псковский торг: на верблюде под кованой елкой 22.12.2023, 17:450 Более 70 человек стали жертвами пожаров в Псковской области в 2023 году
22.12.2023, 17:310 Световой потолок зажгли на пешеходной улице Пскова. ФОТО 22.12.2023, 17:300 Приняты все документы, которые необходимы для полноценной работы муниципальных округов - Елена Тимашова 22.12.2023, 17:121 Комитет по сельскому хозяйству Псковской области выражает соболезнования в связи с гибелью двух сотрудниц 22.12.2023, 17:000 «Обратный отсчет»: Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин об итогах года. ВИДЕО
22.12.2023, 16:510 Мошенники в декабре усилили активность под видом сотовых операторов 22.12.2023, 16:510 Государство намерено продать бизнесу до 30 предприятий 22.12.2023, 16:470 Ответственность и желание помочь: псковские «Лисы» рассказали, как ищут пропавших людей 22.12.2023, 16:440 Армен Мнацаканян: Активная работа идет в Новоржеве в рамках преобразования района в муниципальный округ
22.12.2023, 16:310 Определены места для елочных базаров в Пскове 22.12.2023, 16:260 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 декабря 22.12.2023, 16:241 Денис Иванов: Сейчас не время вводить новые требования к рекламным баннерам 22.12.2023, 16:200 «Беседка»: Андрей Ермаков об итогах Года педагога и наставника. ВИДЕО
22.12.2023, 16:160 О проведенных по нацпроекту «Культура» ремонтах рассказали псковичам 22.12.2023, 16:120 «Горводоканал» обнаружил сброс нефтепродуктов в канализации в Пскове 22.12.2023, 16:100 Почти 18% пользователей в Псковской области получали звонки с неизвестных номеров в ноябре 22.12.2023, 16:020 Дмитрий Барабанов: Впервые в моей депутатской карьере прогнозируется бюджет Пскова без дефицита
22.12.2023, 15:590 Начала работать горячая линия Избирательной комиссии Псковской области по вопросам президентских выборов 22.12.2023, 15:470 Стартовал главный новогодний проект Сбера — «Итоги вашего СберГода» 22.12.2023, 15:430 Любовь Трифонова о муниципальной реформе: Уверена, что мы сделали правильный выбор 22.12.2023, 15:370 Клиенты билайна смогут получить кешбэк при оплате покупок в RuStore
22.12.2023, 15:330 «Хайпожоры»: Итоги года в соцсетях. ВИДЕО 22.12.2023, 15:170 Сотрудники правительства Псковской области погибли в ДТП в Пустошкинском районе 22.12.2023, 15:090 Гололедицу и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 23 декабря 22.12.2023, 14:520 Пропавшего мужчину в черном разыскивают в Пскове 
22.12.2023, 14:500 Просветительская акция «Достижения России» проходит в Псковской области 22.12.2023, 14:310 Сергей Лаврухин: Приближаться ко льду сейчас — самоубийство 22.12.2023, 14:280 Вышла в свет новая книга Романа Романова  22.12.2023, 14:170 Застраховать жилье в «Росгосстрахе» можно при оплате услуг ЖКХ на почте
22.12.2023, 14:151 Десятый номер краеведческого альманаха презентовали в Великих Луках 22.12.2023, 14:090 Еще один новогодний забег пройдет в Пскове 1 января 22.12.2023, 13:580 Благотворительная рождественская ярмарка проходит в Псковской инженерно-лингвистической гимназии 22.12.2023, 13:480 Глава Сбера: Телефонные мошенники сегодня изощрены
22.12.2023, 13:370 Паводками и лесными пожарами особенно отличился 2023 год в Пскове – МЧС 22.12.2023, 13:341 Эффективный инструмент: как ТОСы в Псковской области помогают делать жизнь лучше 22.12.2023, 13:280 Место встречи: улица Свердлова 22.12.2023, 13:170 Награды Центральной избирательной комиссии вручили в Пскове
22.12.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с начальником псковского ГУ МЧС Сергеем Лаврухиным 22.12.2023, 13:000 Региональный избирательный штаб Путина открылся в Псковской области 22.12.2023, 12:540 Коты-скалодромы появились в Пскове 22.12.2023, 12:490 Хедлайнеры фестиваля «Добрый рок-2024»: группа «Бригадный подряд»
22.12.2023, 12:450 Ревнивый пскович сломал возлюбленной челюсть и ударом разорвал селезенку 22.12.2023, 12:370 Названа предварительная причина ДТП с тремя погибшими в Пустошкинском районе 22.12.2023, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об итогах Года педагога и наставника 22.12.2023, 12:240 Бассейн в Порхове возобновляет работу после длительного перерыва
22.12.2023, 12:200 Больше 10 иностранцев задержали пограничники в Гдовском районе 22.12.2023, 12:160 Победителей областного конкурса «Мозаика культур» наградили в Пскове 22.12.2023, 12:130 Греф: Сбер предотвращает 99,6% случаев мошенничества в отношении своих клиентов 22.12.2023, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Итоги года в соцсетях
22.12.2023, 12:010 «Снежный десант» спустился к детям с крыши псковской больницы 22.12.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 22 декабря 22.12.2023, 11:530 Размер дохода малоимущих граждан для признания их нуждающимися в соцжилье установили в Пскове 22.12.2023, 11:460 Совфед поддержал наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru