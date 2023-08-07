Общество

Конкурс инициативных проектов стартует в Псковской области

Прием заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2024 году, начинается в Псковской области в августе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Инициаторами проектов могут выступить:

инициативная группа граждан численностью не менее десяти человек, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования,

органы территориального общественного самоуправления,

староста сельского населенного пункта.

В областном конкурсе участвуют проекты, прошедшие конкурсный отбор в муниципальных образованиях.

Прием документов местными администрациями муниципальных образований продлится с 14 августа по 29 сентября 2023 года. Представленные проекты должны быть ориентированы на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения в пределах территории муниципального образования.

Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, для обсуждения и принятия решения о его поддержке.

Организатор областного конкурса: управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области. Контактные данные: 180001, город Псков, улица Некрасова, дом №23, телефон: (8112) 29-97-99, 29-98-00.

Порядок организации и проведения областного конкурсного отбора, требования к инициативным проектам, выдвигаемым для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, форма паспорта проекта определены постановлением правительства Псковской области от 3 августа 2022 №101 «Об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета», с которым можно ознакомиться здесь.

Заявки на участие в областном конкурсе представляются местными администрациями в ассоциацию «Совет муниципальных образований Псковской области» с 9 по 20 октября 2023 года.

Контактные данные ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области»: 180007 Россия, Псков, улица Максима Горького, дом №1, корпус 8, офис 213, контактный телефон: (8112) 72-19-90, e-mail: asmopsk@mail.ru.