Общество

В Пскове 70-летнему пациенту удалили атеросклеротическую бляшку из сонной артерии

Пожилому пациенту удалили атеросклеротическую бляшку из сонной артерии в Псковской областной клинической больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

«В областную больницу обратился пациент - 70-летний, ведущий активный образ жизни, мужчина, житель Челябинской области. В последнее время у него появились обмороки, которые ничем не могли объяснить. Неоднократно он обращался в различные клиники для определения причины», - отметили в комитете.

Пациента обследовала заведующая отделением кардиологии Ольгой Кудрявцевой. При проведении УЗДГ брахиоцефальных артерий была выявлена атеросклеротическая бляшка в правой сонной артерии. Бляшку выявила Антонина Солпековская, заведующая отделением функциональной диагностики.

«Бляшка перекрывала сонную сонную артерию на 95%, что могло привести к обширному инсульту. Пациент в срочном порядке был переведен в отделение сосудистой хирургии и подготовлен к операции», - рассказали в комитете и добавили, что операция прошла успешно.