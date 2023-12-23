Общество

Развеян миф о пользе специальных очков для компьютера

Чтобы уменьшить нагрузку на зрение при долгом пребывании у монитора, рекомендуется регулярно делать упражнения для мышц глаз. Об этом в разговоре рассказала доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

«Очки с жёлтыми фильтрами обладают определёнными положительными сторонами, они могут уменьшить количество голубого света. Линзы с подобными фильтрами могут повысить контраст и делают экран более читаемым. Но стоит отметить, что польза этих очков недостаточно доказательна. Несмотря на их популярность, исследования по эффективности всё ещё ограничены, мнения специалистов расходятся. Если в них комфортно, то пользоваться ими можно, но это не стопроцентная рекомендация и не гарантия того, что они облегчат работу за компьютером при длительной нагрузке. Нужно проконсультироваться с врачом», - цитирует врача портал «Говорит Москва».

По словам Татьяны Шиловой, есть смысл использовать альтернативные способы уменьшения воздействия голубого света, такие как использование специальных программных обеспечений для уменьшения голубого спектра на устройствах регулирования яркости экрана и применение правила отдыха, когда каждые 20 минут мы смотрим в течение 20 секунд на объект, находящийся на расстоянии 6 метров.

Кроме того, рабочее место должно быть правильно организовано для минимизации нагрузки для глаз.