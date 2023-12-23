Общество

Ремонт 11 дворов завершили в Печорах

16 дворовых территорий ремонтируют в Печорах в рамках комплексного благоустройства, деньги на которое были выделены из федерального центра в рамках празднования 550-летия города. Ремонт 11 дворов уже завершен. Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на совещании по празднованию 550-летия Печор и 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Из 16 дворовых территорий по 11 работы выполнены на 100%, на пяти подрядчик столкнулся с трудностями инженерных коммуникаций», - рассказал Валерий Зайцев.

Как рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, ремонт инженерных сетей в Печорах планируют завершить в следующем году.

Также в городе ремонтируют порядка 30 многоквартирных домов, работы проводят на фасадах и кровлях зданий.

При реконструкции автостанции, отметил Валерий Зайцев, подрядчик столкнулся с «непредвиденными решениями», в связи с чем потребовалось перепроектирование. По его словам, эта работа будет продолжена в январе.