Общество

Два миллиона рублей получат дети погибшего на производстве работника в Порховском районе

Взыскания морального вреда в пользу детей погибшего работника предприятия добилась прокуратура Порховского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе проведенной проверки установили, что в феврале машинист конвейера погиб в результате несчастного случая на рабочем месте. Работника защемило между движущимися предметами производственного оборудования. У погибшего осталось четверо малолетних детей. В связи с допущенными на предприятии нарушениями охраны труда прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании морального вреда в пользу детей в связи с гибелью отца.

Суд с учетом всех обстоятельств дела и степени вины работника и работодателя, причин несчастного случая взыскал компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей в пользу четверых детей погибшего. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.