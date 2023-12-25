Общество

Прокурор области и общественники посетили исправительную колонию в Себежском районе

Прокурор Псковской области и представители общественности проверили условия отбывания наказания в исправительной колонии №3 в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В целях осуществления контроля за соблюдением прав и законных интересов осужденных ИК-3 УФСИН России по Псковской области (поселок Идрица Себежского района) с проверкой посетил областной прокурор Андрей Мошков, а также председатель общественно-наблюдательной комиссии региона Николай Червяков, председатель Общественного совета при УФСИН Григорий Матвеев, сотрудники областной прокуратуры и прокуратуры по надзору, члены ОНК.

В сопровождении начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Емельянова, помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН Вячеслава Иванова и руководства колонии проверяющие совершили обход основных объектов исправительного учреждения: ШИЗО, ПКТ, ОСУОН, отрядов, столовой, пищеблока, медицинской части, поста видеоконтроля, производственной зоны.

Особое внимание во время посещения обращалось на санитарное состояние, материально-бытовое и медицинское обеспечение, организацию питания, соблюдение трудового законодательства. При посещении каждого объекта проводились беседы с осужденными на предмет наличия у них жалоб на условия отбывания наказания. На все поступившие обращения были даны разъяснения.

Андрей Мошков, подводя итог визита, указал на неукоснительное соблюдение уголовно-исполнительного законодательства в части создания надлежащих условий отбывания наказания осужденных. Стороны обсудили актуальные вопросы и выработали пути их решений.