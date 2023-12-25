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Немедицинские причины развития сердечных заболеваний назвала кардиолог

Появление той или иной болезни не всегда связано только с факторами риска или медицинскими показаниями. Иногда причиной обострения могут стать и факторы, с медициной напрямую не связанные. Об этом рассказала врач-кардиолог клиники Тверского государственного медицинского университета Оксана Нилова.

Врач-кардиолог обозначила причины развития болезней сердца, которые лишь косвенно связаны с течением заболевания. По ее словам, первая причина - упущенное время и неправильная диагностика.

«Имея характерные симптомы – одышку, отёки, утомляемость, учащённое сердцебиение – пациент ходит по кругу от врача к врачу, ищет какие-то причины. Но в силу неправильной диагностики он долго не попадает к нужному специалисту и не проходит правильный алгоритм обследования», - приводит слова Ниловой RuNews24.

Вторая причина - низкая осведомлённость и ненасторожённость врача.

«Из-за низкой осведомлённости и вследствие ненасторожённости в отношении симптомов врачи, бывает, ставят не тот диагноз, или не вовремя ставят диагноз», - отметила Нилова.

Третья причина - халатное отношение пациента к своему самочувствию.

«Пациенты, имея симптомы, о которых я сказала, как правило, находятся в той стадии болезни, когда уже есть клинические проявления, а наша задача – отреагировать на этого пациента и максимально затормозить развитие, когда мы знаем предвестники заболевания – ранние факторы риска», - добавила врач.