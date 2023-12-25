Общество

Псковская область дополнительно получит 15 млн рублей на зарплату врачей и среднего медперсонала

Более 15 млн рублей дополнительно направит правительство России Псковской области на зарплату врачей и среднего медперсонала в 2024 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Средства будут направлены в территориальный Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС).

Всего на поддержку сотрудников сферы здравоохранения страны правительство направит свыше 7,5 млрд рублей. Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников, согласно которому в 2024 году в медицинские учреждения придут работать еще более 9,5 тыс. врачей и почти 17 тыс. специалистов среднего медицинского персонала.

«Необходимо как можно оперативнее перечислить эти ресурсы, чтобы такие сотрудники получали положенные им выплаты в полном объеме и в срок», — подчеркнул Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 25 декабря.